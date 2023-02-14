سياسة
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بعد 212 ساعة.. إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض
تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ مسنة تركية بعمر 77 عاماً، في ولاية أدي يامان، بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال.
بعد 212 ساعة.. إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض
إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض بعد 212 ساعة / صورة: AA
14 فبراير 2023

تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ مسنة تركية بعمر 77 عاماً، في ولاية أدي يامان، بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

وأضاف أن الفرق نجحت في إنقاذ المواطنة فاطمة غونغور، بعد مرور 212 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض، وتم إسعاف المسنة إلى المستشفى على الفور.

واحتضن عدد من أقرباء غونغور عناصر الإنقاذ للتعبير عن امتنانهم جراء إنقاذها.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين

مصدر:TRT عربي - وكالات
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