سياسة
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للتعبير عن التضامن.. وزير الخارجية الأرميني يزور تركيا في أعقاب الزلازل
يجري وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان زيارة إلى تركيا للتعبير عن تضامنه مع منكوبي الزلازل في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
للتعبير عن التضامن.. وزير الخارجية الأرميني يزور تركيا في أعقاب الزلازل
وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان / صورة: AP
15 فبراير 2023

يعتزم وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان زيارة تركيا، الأربعاء، للتعبير عن تضامنه مع منكوبي الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وميرزويان سيلتقيان في العاصمة أنقرة، حيث سينقل الأخير تعازيه في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد و أوديا بحياة أكثر من 35 ألفاً.

وأضاف البيان أن ميرزويان سيزور ولاية أدي يامان، إحدى الولايات الأكثر تضرراً من الزلزال للقاء فرق البحث والإنقاذ الأرمينية.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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