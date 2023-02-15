سياسة
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استمرار شحن المساعدات من إسطنبول إلى مناطق الزلزال
مع مرور أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال المدمر، تواصل طائرات الشحن التابعة للجيش التركي إيصال المساعدات الإنسانية القادمة من دول مختلفة إلى المناطق المتضررة، عبر مطار إسطنبول.
استمرار شحن المساعدات من إسطنبول إلى مناطق الزلزال
طائرات عسكرية تركية تنقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة / صورة: AA
15 فبراير 2023

تواصل طائرات عسكرية تركية شحن المساعدات الإنسانية التي ترسلها دول مختلفة، من إسطنبول إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد.

وقال مراسل الأناضول إن طائرات الشحن التابعة للجيش التركي تواصل نقل المساعدات من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى ضحايا كارثة الزلزال.

وأكد أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) تنسّق عمليات نقل المساعدات المرسلة من دول أخرى عن طريق البر إلى المناطق المنكوبة.

ومنذ وقوع الزلازل أطلقت العشرات من المبادرات وحملات التبرع في تركيا وفي عدة دول حول العالم لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وشكر أمس الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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