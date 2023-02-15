وصف قائد الفريق الأسترالي المشارك في عمليات البحث والإنقاذ بولاية هاطاي غرانت رايس، حجم كارثة الزلازل جنوبي تركيا بأنه "لا يصدق".

وأكد رايس في حديث للأناضول أن الزلازل ألحقت أضراراً كبيرة بالمنطقة، وأنه أعجب بقدرة الشعب التركي على الصمود.

وأعرب عن اعتقاده في أن تجاوز الأضرار الناجمة عن الزلزال سوف يستغرق وقتاً طويلاً.

وقال إن الفريق الأسترالي بذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الكارثة بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

ويضم فريق البحث والإنقاذ الأسترالي الذي وصل إلى هاطاي، الاثنين، 72 خبيراً، وهو جزء من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

والاثنين أعلنت وزارة الخارجية التركية، وجود 9 آلاف و247 عنصراً أجنبياً يشاركون في جهود البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد.

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بجهود طواقم الإنقاذ الأجنبية التي تساند السلطات وفرق الإنقاذ المحلية التي تعمل في المناطق المنكوبة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.