أعلن رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، أنه سيجري توظيف شخص واحد من كل أسرة من بين ألف أسرة تضررت من الزلازل داخل الشركة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بولات على تويتر الثلاثاء.

وأشار بولات إلى أن مشروع "حي الخطوط الجوية التركية" الذي يشمل بناء 1000 وحدة سكنية في المناطق المنكوبة مستمر بالتنسيق مع وزارة البيئة والعمران وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

وتبلغ تكلفة مشروع "حي الخطوط الجوية التركية" حوالي 75 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، قال بولات: "سنقدم لشخص واحد من كل أسرة، من بين 1000 أسرة تضررت من الزلازل جنوبي البلاد، فرصة عمل في الخطوط الجوية التركية (THY) والشركات التابعة لها".

وتابع: "هذا العام، سنعطي الأولوية للأشخاص المتضررين في منطقتنا. سنمارس التمييز الإيجابي من خلال إعطاء 3 أشهر مجانية من دروس اللغة الإنجليزية لأصدقائنا الذين سيجري تعيينهم أعضاء في طاقم الطائرة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.