قالت الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين طفل تضرروا جراء الزلزال المدمر جنوبي تركيا وشمالي غربي سوريا، معربة عن مخاوفها حيال مقتل "عدة آلاف" آخرين.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يوم الثلاثاء، للصحفيين في جنيف: "في تركيا، بلغ إجمالي عدد الأطفال المتضررين في المقاطعات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل. وفي سوريا، تضرر 2.5 مليون طفل".

وأضاف إلدر: "تخشى اليونيسف مقتل عدة آلاف من الأطفال"، محذراً من أنه "حتى بدون التحقق من الأرقام، فمن الواضح بشكل مأساوي أن الأعداد ستستمر في الازدياد".

وقال إنه يخشى أن تكون الحصيلة النهائية "محيرة للعقل".

وبالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد باستمرار، نوه إلدر إلى أنه من الواضح أن "العديد من الأطفال سيفقدون آباءهم في هذه الزلازل المدمرة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.