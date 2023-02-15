سياسة
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اليونيسيف: أكثر من 7 ملايين طفل تضرروا من الزلازل في تركيا وسوريا
أعربت اليونيسيف عن قلقها حيال العدد الكبير للأطفال المتضررين من الزلازل جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا. وكشفت المنظمة عن أن الحصيلة الأولية تشير إلى نحو 7 ملايين طفل فقدوا، إلى حد الآن، ذويهم.
اليونيسيف: أكثر من 7 ملايين طفل تضرروا من الزلازل في تركيا وسوريا
أكثر من 7 ملايين طفل تضرروا من الزلازل في تركيا وسوريا / صورة: AFP
15 فبراير 2023

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين طفل تضرروا جراء الزلزال المدمر جنوبي تركيا وشمالي غربي سوريا، معربة عن مخاوفها حيال مقتل "عدة آلاف" آخرين.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يوم الثلاثاء، للصحفيين في جنيف: "في تركيا، بلغ إجمالي عدد الأطفال المتضررين في المقاطعات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل. وفي سوريا، تضرر 2.5 مليون طفل".

وأضاف إلدر: "تخشى اليونيسف مقتل عدة آلاف من الأطفال"، محذراً من أنه "حتى بدون التحقق من الأرقام، فمن الواضح بشكل مأساوي أن الأعداد ستستمر في الازدياد".

وقال إنه يخشى أن تكون الحصيلة النهائية "محيرة للعقل".

وبالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد باستمرار، نوه إلدر إلى أنه من الواضح أن "العديد من الأطفال سيفقدون آباءهم في هذه الزلازل المدمرة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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