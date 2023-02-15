نجحت فرق البحث والإنقاذ بانتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عاماً من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة صوتاً من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط" في الولاية.

وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عاماً رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.