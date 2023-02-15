سياسة
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شاهد| إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة
تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخراج سيدة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد مرور 222 ساعة على وقوع الزلازل المدمرة جنوبي البلاد.
شاهد| إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة
فرق الإنقاذ تنتشل سيدة من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة / صورة: AA
15 فبراير 2023

نجحت فرق البحث والإنقاذ بانتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عاماً من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة صوتاً من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط" في الولاية.

وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عاماً رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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