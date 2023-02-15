يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تركيا الخميس، من أجل التضامن معها عقب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في 6 فبراير/شباط الحالي.

وأوضح شهباز في تصريحات للأناضول، أن الزلزالين كانا مدمرين بشكل كبير، وقال: "مثل ما وقفت تركيا إلى جانب باكستان في الزلازل والسيول والأوقات العصيبة، فإننا نقف إلى جانبها في هذه اللحظات الحزينة، مثل العائلة".

وأشار إلى أنه اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوم حدوث الزلزال، مبيناً أنهم كانوا مشغولين بإرسال المواد الإغاثية إلى تركيا جواً وبراً.

وأكد شريف أن باكستان ستقدم لتركيا كل ما يمكنها من دعم.

ومن المنتظر أن يلتقي شريف مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة التي كانت مقررة في اليوم الثالث للزلازل قبل تأجيلها إلى غد الخميس.

وأنشأت وكالة إدارة الكوارث وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات مدنية في باكستان نقاطاً إغاثية في مدن مختلفة لتقديم مساعدات لمتضرري زلازل تركيا وسوريا.

ومنذ 7 فبراير/شباط أرسلت باكستان 16 طائرة إغاثية إلى تركيا، إضافة إلى انطلاق 16 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية باتجاه تركيا وسوريا في 11 من الشهر الحالي.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.