سياسة
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صور | زلازل تركيا تتسبب بصدوع أرضية بعمق 10 أمتار في ملاطية
تسبب الزلزال المزدوج جنوبي تركيا في حدوث صدوع بعمق مترين إلى 10 أمتار في ريف قضاء دوغان شهير بولاية ملاطية. وأدّى الزلزال إلى حدوث صدوع وانهيارات قرب بعض المنازل في قرية إسكي كوي التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة وتضم حقول مشمش.
صور | زلازل تركيا تتسبب بصدوع أرضية بعمق 10 أمتار في ملاطية
بعمق 10 أمتار.. زلازل تركيا تتسبب في حدوث صدوع أرضية بولاية ملاطية / صورة: AA
15 فبراير 2023

تسبب الزلزال المزدوج جنوبي تركيا في حدوث صدوع بعمق مترين إلى 10 أمتار في ريف قضاء دوغان شهير بولاية ملاطية.

وأدّى الزلزال إلى حدوث صدوع وانهيارات قرب بعض المنازل في قرية إسكي كوي التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة وتضم حقول مشمش.

وفي حديثه للأناضول قال عزيز جانبولاط: "لم نعرف ما حصل لحظة الزلزال، لم نستطع الذهاب للطرف الآخر بسبب وجود صدع، فيوجد انهيار يبلغ مترين في الجانب الجنوبي للقرية".

من جانبه ذكر المسن إمام قايا البالغ 80 عاماً، أن صدوعاً بعمق 8 إلى 10 أمتار حدثت في بعض المناطق بالقرية.

بدوره لفت علي طوبشو أنهم عاشوا لحظات رعب مع سحابة دخان حدثت جراء الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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