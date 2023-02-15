سياسة
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مسؤول تركي: 400 كيلومتر من القشرة الأرضية تمزّقت بسبب الزلازل
قال مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" أورهان تاتار، إن الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا تسببت بتمزق ما مساحته 400 كيلو متر بالقشرة الأرضية، مشيراً إلى وجود تشوهات كبيرة جداً في القشرة الأرضية نتيجة لذلك.
مسؤول تركي: 400 كيلومتر من القشرة الأرضية تمزّقت بسبب الزلازل
تشقق الأرض بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في السادس من فبراير/شباط الجاري / صورة: AA
15 فبراير 2023

قال مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أورهان تاتار، إن الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا تسببت بتمزق ما مساحته 400 كيلومتر في القشرة الأرضية.

وأضاف تاتار في تصريحات اليوم الأربعاء حول الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في السادس من فبراير/شباط الماضي، أن ذلك التمزق أحدث تشوهات كبيرة جداً في القشرة الأرضية.

وأوضح أن هذا الزلزال المزدوج يعتبر أحد أكبر الزلازل التي شهدتها جغرافيا الأناضول في الأعوام الألفين الماضية.

ولفت إلى أن وقت التأثير الكلي لهذه الزلازل انتشر على مدى دقيقتين تقريباً، حيث اهتزت قشرة الأرض بشدة وما ساعد في ذلك عمق الزلازل التي تراوحت بين 8.5 و10 كيلومترات في المتوسط.

ووفق تاتار بلغ العدد الإجمالي للهزات الارتدادية 3858 حتى الآن وهذا رقم خطير للغاية، حيث أثرت الزلازل مباشرة على مساحة تقارب 110 آلاف كيلومتر مربع في المنطقة.

وسبق أن صرّح تاتار أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل 500 قنبلة ذرية.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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