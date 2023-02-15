أكّدت السعودية الأربعاء استمرار عملياتها الإغاثية في المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا عبر فرق الدعم والخدمات الطبية والبحث والإنقاذ.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها المستشار الصحي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية علي الغامدي، ومنسق الشئون الدولية بالهلال الأحمر السعودي عبد الله الرويلي، خلال استقبالهما طائرة مساعدات بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وقال الرويلي للأناضول: "منذ الأيام الأولى لأزمة الزلزال تقدمنا بتوجيهات عُليا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لإرسال فرق سعودية ليس فقط عن بعد لكن على الميدان شباباً وشابات".

وأشار إلى أن العمل "توزع على عدة اتجاهات الأولى الخدمات الإسعافية الطبية الطارئة، وقبلها البحث والإنقاذ بأكثر من 110 متخصصين في فرق البحث".

وأوضح الرويلي أن "الجانب الأوسع من الدعم هو العمليات الإغاثية التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

من جانبه قال الغامدي للأناضول: "استقبلنا اليوم طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي تحمل معدات إغاثية وإيوائية وسلع غذائية وتجهيزات طبية لدعم الوضع الصحي في المناطق المنكوبة".

ولفت إلى "استمرار الجسر الجوي ووصول طائرة أخرى مساء اليوم الأربعاء، مؤكداً "استمرار الفرق الإغاثية السعودية في المناطق المنكوبة بجانب فريق العمل التطوعي العامل في الميدان مع فريق الهلال الأحمر السعودي".

والأربعاء ارتفع عدد طائرات الإغاثة السعودية الموجهة لتركيا وسوريا إلى 10 لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربهما، بينما ذكرت الرياض الثلاثاء عزمها إنشاء مساكن مؤقتة تشمل أكثر من 3 آلاف وحدة لمتضرري الزلازل في البلدين.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.