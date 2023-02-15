أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر بفعل زلزال قهرمان مرعش.

جاء ذلك على لسان مدير الحد من مخاطر الزلازل في "أفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين في أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وبيّن قائلاً: "حسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 متر بفعل زلزال قهرمان مرعش".

وشدّد على أن الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة عديد من البلدان في العالم.

وأردف: "نحن نواجه وضعاً غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858".

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394.

ولفت إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 و6 درجات بلغ 38، مبيّناً أن هذه الهزات "كبيرة جداً".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.