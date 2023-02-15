قررت قنوات تلفزيونية تركية الأربعاء إطلاق بث مشترك بهدف الإعلان عن أكبر حملة تضامن في تاريخ الجمهورية، أطلقوا عليها اسم "تركيا قلباً واحداً"، من أجل جمع التبرعات عبر البث المباشر لصالح هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والهلال الأحمر التركي (Kızılay).

ولتضميد جراح المتضررين من كارثة القرن التي ضربت 10 ولايات جنوبي تركيا، التي تعتبر من الأعنف والأكثر حصداً للأرواح في تاريخ الجمهورية التركية، أطلق الأتراك على المستويين الحكومي والشعبي حملات تضامن كبيرة وواسعة أطلقوا عليها "تضامن القرن".

وعقب كل كارثة طبيعية، سواء كانت ناتجة عن الزلازل أو الحرائق أو السيول، اعتاد الشعب التركي إظهار التكاتف والتضامن بشكل سريع ومباشر. ولا تساعد روح الوحدة والكرم لدى الشعب التركي بتقديم الدعم للمحتاجين وقت الكارثة وحسب، بل تستمر إلى ما بعدها باستمرار تقديم المساعدات في أثناء التعافي أيضاً، إذ تنطلق حملات دعم مالية وعينية مشابهة لمساعدة الدولة في أعمال البناء وإعادة الإعمار.

أكبر حملة تضامن تطلقها تركيا

بعد كارثة الزلزال التي صدمت العالم كله قرر أشهر القنوات التلفزيونية التركية إطلاق بث مباشر مشترك من أجل جمع التبرعات لكل من (AFAD) و(Kızılay).

واستكمالاً لحملات التضامن الفردية التي أطلقتها المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني منذ اليوم الأول ستشهد تركيا أكبر حملة لجمع المساعدات عبر البث المشترك لمحطات TRT1 وATV وFOX وKanal D وKanal 7 وShow TV وStar TV وTV8، وذلك لعلاج جراح كارثة الزلزال التي اجتاحت البلاد.

ومن المنتظر أن يشارك مشاهير الفن والتمثيل والرياضة ورجال الأعمال والمدونين عبر البث المباشر الذي يحمل اسم "تركيا قلباً واحداً"، والذي سيجمع التبرعات لمساعدة المواطنين الذين عانوا من العواقب المدمرة للزلازل التي ضربت قهرمان مرعش وهاطاي وآدي يامان وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وملاطية وديار بكر وشانلي أورفا وكيليس.

مع اقتراب موعد البث المشترك بدأ المشاهر المشاركين في الحملة إلى جانب القنوات التلفزيونية المشاركة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد مشاهديها الليلة. فيما يلي معلومات حول البث المشترك "تركيا قلباً واحداً".

أبرز المشاركين

في البث المشترك الذي ستنقله القنوات أشهر 8 قنوات تلفزيونية تركية بالإضافة إلى المحطات الإذاعية، من المنتظر أن يشارك أشهر نجوم المسلسلات والبرامج التي تعرض حالياً على هذه القنوات. كما سيشارك عديد من الأسماء الرائدة في عالم الفن والأعمال والرياضة.

وسبق أن أُعلن مشاركة كل من نهاد خطيب أوغلو وبيلين شيفت وتشاغلا شيكل وتومر دوغرو ونازلي تشيليك وأجون إليجالي ودنيز بيرام أوغلو، بالإضافة إلى ديديم أرسلان يلماز وغيرهم الكثير.

استنفار غير مسبوق

في أعقاب عاصفة الزلازل التي ضربت مدن الجنوب التركي منذ فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، التي تسببت في أضرار واسعة النطاق أدت إلى وفاة أكثر من 35 ألفاً، أعلنت الحكومة التركية على الفور حالة الطوارئ وحشدت جميع مواردها وإمكانياتها للتعامل مع تأثيرات الكارثة وخدمة متضرري الزلازل.

وإلى جانب المؤسسات الحكومية لعبت فرق الإغاثة والإنقاذ الطوعية ومنظمات المجتمع المدني دوراً أساسياً في أعمال البحث والإنقاذ، فضلاً عن المساعدة في جمع ونقل الاحتياجات العينية الأساسية وتوزيعها على المتضررين في المناطق المنكوبة. وتعاونت الحكومة والشعب من أجل مساعدة المتضررين وبناء الخيام ومخيمات الإيواء المؤقتة.

فيما دفعت ضخامة جهود الإغاثة والإنقاذ المبذولة إلى التعامل مع مخلفات الكارثة الهائلة التي خلفتها عاصفة الزلازل التي ضربت رقعة جغرافية شاسعة يسكنها أكثر من 13.5 مليون شخص، المؤسسات الإغاثية لفتح أبواب التبرعات من أجل تمويل عملياتهم الإغاثة التي تحتاج إلى موارد مالية وعينية ضخمة.