سياسة
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صور | سكان بقرية تركية ينجون بأعجوبة من صخرة ضخمة سقطت فوقهم بسبب الزلازل
نجا سكان قرية تركية في ولاية آدي يامان جنوبي تركيا بأعجوبة بعد أن تسببت الزلازل التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي بفلق صخرة كبيرة لنصفين وسقوطها من أعلى جبل يطل على القرية، ما دفعهم إلى تركها والعيش في الخيام إلى حين.
صور | سكان بقرية تركية ينجون بأعجوبة من صخرة ضخمة سقطت فوقهم بسبب الزلازل
سكان قرية تركية ينجون بأعجوبة من صخرة انفلقت نصفين بسبب الزلازل / صورة: DHA
15 فبراير 2023

تمكن سكان قرية كمخا بولاية آدي يامان من النجاة بأنفسهم بعدما سقطت عليهم صخرة ضخمة من أعلى جبل مجاور يطل على القرية بسبب الزلازل التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي.

وتسببت الزلازل بانهيارات جبلية في المنطقة وسقوط صخرة كبيرة من أعلى جبل يطل على القرية ما أدى إلى فلقها نصفين.

ونجا سكان القرية الصغيرة التي تقع وسط الجبال بأعجوبة من الموت، حيث اضطروا على الفور بعد الحادثة إلى ترك منازلهم والعيش في الخيام.

وقال أحد سكان القرية البالغ عددهم نحو 350 نسمة إن انقسام الصخرة إلى نصفين تسبب بحالة ذعر بين الأهالي ما دفعهم إلى العيش إما في الخيام وإما مع أقاربهم في حي آخر.

وقال إيرول بولغور الذي يعيش بنفس القرية منذ 50 عاماً: "إذا حدث زلزال آخر فإن الصخور ستقع علينا".

أما عزيز أوزكازار، وهو من سكان القرية أيضاً، فقال إن ممتلكاتهم بما فيها المواشي بقيت في المنازل، بينما يواجهون صعوبات في نصب الخيام بسبب وعورة المنطقة، معرباً عن مخاوفه من انزلاقات صخرية جديدة بسبب الهزات الارتدادية.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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