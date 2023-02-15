وعد وزراء الطاقة في نحو 40 دولة بدعم إنعاش المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء للوكالة الدولية للطاقة الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعرب المجتمعون عن بالغ حزنهم لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء الزلزال المدمر.

وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده تهدف إلى تشييد مبانٍ جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة مشتركة تحت عنوان "تركيا قلب واحد" لجمع التبرعات أطلقتها القنوات والإذاعات التركية والأذربيجانية والقبرصية التركية للمتضررين من الزلزال.

وأوضح أردوغان: "هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد".

وأضاف بشأن حملة تركيا قلب واحد: "شعبنا سيظهر كرمه مجدداً بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.