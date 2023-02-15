سياسة
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40 دولة تعلن دعم إعادة الإعمار.. وأردوغان: سنشيد مباني آمنة بدل كل ما تهدم
وعد وزراء الطاقة في نحو 40 دولة بدعم إنعاش المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير/شباط. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده تهدف إلى تشييد مباني جديدة وآمنة بعام واحد مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.
40 دولة تعلن دعم إعادة الإعمار.. وأردوغان: سنشيد مباني آمنة بدل كل ما تهدم
مباني هيئة الإسكان الجماعي  في تركيا "TOKI" التي لم تتأثر بالزلازل  / صورة: AA
15 فبراير 2023

وعد وزراء الطاقة في نحو 40 دولة بدعم إنعاش المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء للوكالة الدولية للطاقة الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعرب المجتمعون عن بالغ حزنهم لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء الزلزال المدمر.

وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده تهدف إلى تشييد مبانٍ جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة مشتركة تحت عنوان "تركيا قلب واحد" لجمع التبرعات أطلقتها القنوات والإذاعات التركية والأذربيجانية والقبرصية التركية للمتضررين من الزلزال.

وأوضح أردوغان: "هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد".

وأضاف بشأن حملة تركيا قلب واحد: "شعبنا سيظهر كرمه مجدداً بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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