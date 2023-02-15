سياسة
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السجن المؤبد لأمريكي قتل 10 أشخاص من ذوي الأصول الإفريقية بـ"دوافع عنصرية"
قضت محكمة أمريكية الأربعاء بالسجن مدى الحياة على شاب أمريكي أبيض قتل عشرة أشخاص من ذوي الأصول الإفريقية العام الماضي في سوبر ماركت ببوفالو شمالي الولايات المتحدة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
السجن المؤبد لأمريكي قتل 10 أشخاص من ذوي الأصول الإفريقية بـ"دوافع عنصرية"
المتهم بايتون جيندرون في أثناء توجهه لحضور جلسة استماع في محكمة مقاطعة إيري في بوفالو - نيويورك / صورة: AFP
15 فبراير 2023

قضت محكمة أمريكية الأربعاء بالسجن المؤبد غير القابل للإلغاء على شاب يؤمن بتفوق البيض قتل عشرة أشخاص من ذوي الأصول الإفريقية في مايو/أيار الماضي بسوبر ماركت ببوفالو شمالي الولايات المتحدة، بعد جلسة استماع تخللتها صرخات غضب وألم.

واعترف بايتون جندرون (19 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني بارتكاب جرائم قتل بدوافع عنصرية وأعمال إرهابية أمام قضاء ولاية نيويورك ومثل للمرة الأولى أمام أقارب ضحاياه.

وبعد مرور تسعة أشهر على هذه المذبحة التي صدمت الولايات المتحدة أطلق الأقارب العنان لغضبهم، حتى إن رجلاً حاول إلقاء نفسه على الشاب مما تسبب في تعليق الجلسة لبضع دقائق.

ووجه عدد من أقارب الضحايا دعوات لعدم الاستسلام للكراهية.

وقالت سيمون كرولي التي توفيت جدتها روث ويتفيلد في أثناء التسوق: "نعلم جميعاً الدوافع وراء جريمتك العنصرية لكننا هنا لنقول لك إنك فشلت... رغم جراحنا لن ندعك تنتصر في هذه الحرب".

وأضافت القاضية سوزان إيغان بعد أن شجبت التاريخ العنصري للولايات المتحدة: "لا مكان لك أو لأيديولوجيتك الغبية والحاقدة والشريرة في مجتمع متحضر".

وأضافت قبل أن تصدر الحكم: "لا شفقة لأمثالك ولا تفهُّم ولا حتى فرصة ثانية. لن ترى النور مجدداً كرجل حر".

وفي مداخلة قصيرة أكد بايتون جندرون أنه "آسف للآلام" التي سببها. وقال: "لا أستطيع أن أقول إلى أي درجة أنا نادم على كل القرارات التي دفعتني إلى ارتكاب عمل فظيع في 14 مايو/أيار عندما أطلقت النار وقتلت أشخاصاً لمجرد أنهم سود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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