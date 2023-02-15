أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور تركيا، الأحد المقبل، لتفقد الجهود الأمريكية الجارية لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة الزلزالين المدمرين.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، في 19 فبراير/ شباط "لتفقد الجهود الأمريكية المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير (شباط الجاري)".

وأضاف أن بلينكن سيغادر بعدها إلى العاصمة أنقرة للقاء نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، ومسؤولين آخرين "لمناقشة الدعم الأمريكي المستمر لتركيا وشعبها بعد الزلازل المدمرة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع تركيا بشكل أكبر".

وأشار إلى أن بلينكن "سيشكر أيضاً حكومة تركيا على دعمها للمساعدات عبر الحدود للمناطق المتضررة في سوريا".

وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولة تشمل ألمانيا واليونان، حيث من المقرر مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وبعد مغادرة تركيا، سيزور بلينكين أثينا ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، وزعيم المعارضة ألكسيس تسيبراس.