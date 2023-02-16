نجحت فرق البحث والإنقاذ الأربعاء، في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكية بولاية هاطاي بعد 228 ساعة من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

وقال المُنقذ محمد إيريلماز إن السيدة التي تُدعَى إيلا سألت عن اليوم الذي انتُشلت فيه من تحت الركام.

وأضاف إيريلماز للأناضول عن لحظات الوصول إلى إيلا: "أمسكت بيدها أولاً، تحدّثنا معها وهدّأناها. بعد ذلك واصلنا عملنا... نحن سعداء للغاية، إنها الحياة الخامسة التي أنقذناها".

وأردف إيريلماز، وهو عضو في فريق مُدرَّب على الإنقاذ من الألغام: "لقد طلبَت الماء بدايةً، لكننا لم نُقدّم شيئاً قبل تدخُّل الفرق الطبية. وسألَت: في أي يوم نحن؟".

وقال المُسعِف علي بارلاس الذي عالج إيلا وابنها وابنتها، إن الثلاثة كانوا يعانون الجفاف، لكن في حالة معقولة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات .