سياسة
2 دقيقة قراءة
"بأي يوم نحن؟".. منقذ يحكي قصة انتشال سيدة وطفليها بعد 10 أيام تحت الأنقاض
نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي، بعد 228 ساعة من الزلازل. وقال مُنقذ المرأة محمد إيريلماز إن أول ما سألت عنه بعد إخراجها من تحت الركام هو اليوم الذي هم فيه.
"بأي يوم نحن؟".. منقذ يحكي قصة انتشال سيدة وطفليها بعد 10 أيام تحت الأنقاض
إنقاذ سيدة وطفليها من تحت الأنقاض بعد 228 ساعة في هاطاي / صورة: AA
16 فبراير 2023

نجحت فرق البحث والإنقاذ الأربعاء، في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكية بولاية هاطاي بعد 228 ساعة من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

وقال المُنقذ محمد إيريلماز إن السيدة التي تُدعَى إيلا سألت عن اليوم الذي انتُشلت فيه من تحت الركام.

وأضاف إيريلماز للأناضول عن لحظات الوصول إلى إيلا: "أمسكت بيدها أولاً، تحدّثنا معها وهدّأناها. بعد ذلك واصلنا عملنا... نحن سعداء للغاية، إنها الحياة الخامسة التي أنقذناها".

وأردف إيريلماز، وهو عضو في فريق مُدرَّب على الإنقاذ من الألغام: "لقد طلبَت الماء بدايةً، لكننا لم نُقدّم شيئاً قبل تدخُّل الفرق الطبية. وسألَت: في أي يوم نحن؟".

وقال المُسعِف علي بارلاس الذي عالج إيلا وابنها وابنتها، إن الثلاثة كانوا يعانون الجفاف، لكن في حالة معقولة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات .

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us