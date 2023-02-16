سياسة
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"جئنا من أجل الحياة".. رسائل عمال المناجم إلى الناجين بآدي يامان التركية
يواصل عمال المناجم التابعون لهيئة الفحم التركية (TTK) جهودهم للوصول إلى الناجين القابعين تحت الأنقاض في مدينة آدي يامان جنوب شرقي تركيا، وعبّر العمال عن مشاعرهم برسائل تركوها على ألواح التدريس في المدارس التي أقاموا بها خلال فترة عمليات الإنقاذ.
"جئنا من أجل الحياة".. رسائل عمال المناجم إلى الناجين بآدي يامان التركية
رسائل تركها عمال المناجم الذين شاركوا بعمليات الإنقاذ في آدي يامان التركية / صورة: TRT HABER
16 فبراير 2023

يواصل عمال المناجم التابعون لهيئة الفحم التركية (TTK) جهودهم للوصول إلى الناجين القابعين تحت الأنقاض في مدينة آدي يامان الواقعة جنوب شرقيّ تركيا، والتي تضررت جرَّاء الزلازل التي ضربت 10 مدن في السادس من فبراير/شباط الجاري، ومركزها قهرمان مرعش.

وساهم عمال المناجم من مدينتي زونغولداك وبارتين في إنقاذ عديد من الأشخاص بدعم جهود البحث والإنقاذ في مدينة آدي يامان، عقب الزلازل المدمّرة التي وُصفت بـ"كارثة القرن".

وعبّر عمال المناجم عن مشاعرهم برسائل تركوها على ألواح التدريس في المدارس التي أقاموا بها خلال فترة عمليات الإنقاذ، وكتبوا "بابنا مفتوح لك دائماً.. تنتظرك في زونغولداك وبارتين" ، و"لم نأتِ من أجل الفحم، جئنا من أجل الحياة.. نحن دائماً نقف خلفك وبجانبك"، و"تعافَي يا تركيا "، و"شكراً لأهالي أدي يامان الذين احتضنوا عمال المناجم".

يقول عضو فريق هيئة الفحم التركية بمدينة أماصرا، محمد يلدز: "فور سماعنا خبر الزلزال أخذنا معداتنا وذهبنا على الفور إلى (مدينة) آدي يامان".

وأوضح يلدز أنهم عندما وصلوا إلى واجهة مكتب الحاكم، طلب الناس المساعدة لإنقاذ مَن هم تحت الأنقاض، وأضاف: "تفرقنا أنا وزملائي من عمال المناجم إلى الشوارع الجانبية. كانت الأصوات تأتي من جميع الجهات. عملنا بكل جهدنا لإزالة الحطام. نزلنا إلى جانب المواطنين تحت الأنقاض".

واستطرد "إحدى اللحظات التي لا تُنسى، الصوت المنبعث من حطام مبنى من 7 طوابق. حفرنا حفرة باتجاه الصوت. كان اسمه "حسين"، يبلغ من العمر 19 عاماً، وكان يصرخ "أنقذني".. كان هناك عبء كبير على هذا الصديق، فقد كان واقعاً تحت جدار كامل من خصره إلى أسفل جسده.

قلنا له: "لا تخف أبداً، لا داعي للذعر".

رد قائلاً: "لا يمكنني تحمل ذلك لمدة أطول. أخرجني من هنا".

حفرنا بأيدينا حتى أخرجنا حسين، كان مصاباً بكسر في الظهر، وعندما رأى النور رفع يديه ودعا "الحمد لله".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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