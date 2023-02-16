على مدى 8 أيام استقبلت السفارة التركية في الدوحة التبرعات في مقرّ كل من المركز الثقافي التركي "يونس إمرة" والمدرسة التركية، ضمن حملة أطلقتها السفارة بين 8 و15 من الشهر الجاري.

وقال السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو إنه "منذ اليوم الأول لكارثة الزلزال في بلدنا، بدأت السفارة بالدوحة العمل على المساعدة التي يمكننا تقديمها من قطر".

وتابع: "بمبادراتنا، سيَّرت الخطوط الجوية القطرية رحلات إضافية إلى (مدينة) أضنة (جنوب تركيا) ليتمكّن مواطنونا الذين كانوا بقطر في اليوم الأول من الزلزال من الوصول إلى أقاربهم في مناطق الزلزال، وتَوجَّه 93 من مواطنينا إلى أضنة".

وبخصوص حملة جمع المساعدات، أوضح أنه "تماشياً مع الطلب الكبير من مواطنينا والقطريين والمقيمين، بدأنا جمع المساعدات العينية اعتباراً من 8 فبراير".

وأردف السفير التركي: "أنشأنا لجنة المساعدات العينية، وتتكون من طاقم سفارتنا، بالإضافة إلى مستشاري التعليم والتجارة والداخلية (في السفارة) ومدير الخطوط الجوية التركية بالدوحة".

واستطرد: "جمعنا التبرعات العينية في مركزين: مركز يونس إمرة الثقافي والمدرسة التركية في قطر، ثم نحوّلها إلى مستودعات أحد رجال الأعمال في قطر".

200 متطوع

أما عملية تلقي المساعدات، فأفاد كوكصو بأنه عمل في الحملة "نحو 200 شخص، بينهم جميع موظفينا من سفارتنا والمؤسسات ذات الصلة".

"كما شارك جميع المعلمين في مركز يونس إمرة والمدرسة التركية في قطر، وجنودنا من القيادة المشتركة القطرية-التركية والمواطنون المتطوعون، بذلوا جهداً كبيراً في جمع وفرز وتعبئة وإرسال المساعدات"، وفق السفير.

وأوضح أن "المواد التي أرسلناها حتى الآن إلى تركيا بلغت 30 طنّاً حسب الأولوية عبر الخطوط الجوية التركية، وسيستمر عملنا لنقل الموادّ المتبقية إلى بلدنا".

30 طائرة شحن

ولإيصال الإمدادات الإنسانية إلى ولايتَي غازي عنتاب وأضنة مباشرة، قال السفير كوكصو إنه جرى تسيير 30 طائرة شحن محمَّلة بالمساعدات من قطر.

وتابع: "تحت قيادة الخطوط الجوية القطرية، وبالتعاون مع سلسلة البقالة الرائدة Monoprix وQatar Charity، أرسلت طائرة من الخطوط الجوية القطرية تحمل 8 أطنان من المساعدات الغذائية و10,000 بطانية إلى بلادنا في 12 فبراير".

أما المساعدات الرسمية القطرية، فقال السفير كوكصو إنه "في نطاق الجسر الجوي، وبأمر من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدمت قطر ما يقرب من 600 طن من المساعدات الإنسانية مع 30 طائرة من طراز C-17 وطائرتين من الخطوط الجوية القطرية، وتستمرّ الرحلات الجوية كل يوم".

وأضاف أن "فريق البحث والإنقاذ الذي أرسلته قطر مكوَّن من 110 أشخاص من قوات الأمن الداخلي و4 كلاب، وفريق صحي من 25 شخصاً (أطباء وممرضون) تابعين لمؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى فريق من المتطوعين".