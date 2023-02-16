سياسة
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قتلى زلازل تركيا يتجاوزون 36 ألفاً.. وانتشال شابة قضت 248 ساعة تحت الأنقاض
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلازل إلى 36 ألفاً و187، في حين تمكنت عناصر الإنقاذ من إخراج شابة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد مضيّ 248 ساعة على الزلزال.
قتلى زلازل تركيا يتجاوزون 36 ألفاً.. وانتشال شابة قضت 248 ساعة تحت الأنقاض
إنقاذ شابة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد مضيّ 248 ساعة على الزلزال / صورة: AA
16 فبراير 2023

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" الخميس، ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل التي ضربت جنوب شرقي البلاد إلى 36 ألفاً و187.

وأشارت "أفاد" في بيان إلى إجلاء 216 ألفاً و347 شخصاً من المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفتت إلى وقوع 4,323 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وأضافت أن عدد المصابين جراء الزلازل بلغ 108 آلاف و68.

وأفادت بأن 29 ألفاً و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية.

من جهة أخرى تمكنت عناصر الإنقاذ من إخراج شابة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد مضي 248 ساعة على الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تَسبباً في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومنذ يومين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلماء كافة أجمعوا على أن زلازل قهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوة وحجم الدمار الذي سبّبَته، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية في وقت السابق الزلازل بأنها "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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