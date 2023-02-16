سياسة
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اليابان تقدم 27 مليون دولار لتركيا وسوريا وباكو تطلق قطار مساعدات
انطلق قطار مُحمّل بمساعدات إنسانية من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى تركيا لإغاثة ضحايا كارثة الزلازل جنوبي البلاد. وعلى صعيد آخر، تعهّدت الحكومة اليابانية بتقديم 27 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا.
اليابان تقدم 27 مليون دولار لتركيا وسوريا وباكو تطلق قطار مساعدات
باكو تطلق قطار مساعدات واليابان تتعهد بتقديم 27 مليون دولار لتركيا وسوريا. / صورة: AA
16 فبراير 2023

انطلق قطار مُحمّل بمساعدات إنسانية الخميس، من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى تركيا لإغاثة ضحايا كارثة الزلازل جنوبي البلاد.

وقال مراسل الأناضول إن القطار مكون من 25 حاوية مليئة بمساعدات إنسانية جمعتها منظمات المجتمع المدني ضمن حملة في أذربيجان.

وشارك السفير التركي لدى باكو جاهد باغجي، ورئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الأذربيجانية روفشن رستموف، في مراسم انطلاق القطار.

ومن المنتظر أن يصل القطار إلى تركيا خلال 3 أيام بعد قطع مسافة 800 كيلومتر عبر خط حديد "باكو - تبليسي (جورجيا) - قارص (تركيا)".

وعلى صعيد آخر، تعهّدت الحكومة اليابانية بتقديم 27 مليون دولار مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، في تصريحات الخميس، إن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية طارئة لتركيا وسوريا بقيمة 27 مليون دولار.

وأوضح أنه سيجري تسليم البلدين المساعدات من خلال برنامج الغذاء العالمي والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

وأكّد هاياشي أن اليابان تبذل قصارى جهدها من أجل إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى المنطقة بناء على تجربتها في التعامل مع الكوارث.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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