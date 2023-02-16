سياسة
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استكمال تحديد الأضرار في 481 ألفاً و865 مبنى بمناطق الزلازل جنوب تركيا
أنهت الفرق المختصة التابعة لوزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ التركية، اليوم الخميس، أعمال تحديد الأضرار في 481 ألف و865 مبنى بمناطق الزلزال جنوبي البلاد.
استكمال تحديد الأضرار في 481 ألفاً و865 مبنى بمناطق الزلازل جنوب تركيا
الفرق المختصة تستكمل أعمال تحديد الأضرار في أكثر من 400 ألف مبنى / صورة: AA
16 فبراير 2023

أعلنت السلطات التركية الخميس، استكمال أعمال تحديد الأضرار في 481 ألف و865 مبنى بمناطق الزلازل جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ التركية أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل 481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلازل.

وأضاف البيان أن أكثر من 400 أكاديمي من 20 جامعة تركية مختلفة، ينفذون، رفقة أكثر من 7 آلاف خبير، مسح مناطق الزلزال لتحديد الأضرار التي لحقت بالمباني.

وأسفرت عمليات المسح عن وجود 263 ألف و800 وحدة مستقلة ضمن 61 ألفاً و722 مبنى بحاجة إلى هدم عاجل أو بها أضرار بالغة أو منهارة أصلاً، حسب البيان.

كما توصلت عمليات المسح إلى وجود 86 ألفاً و673 وحدة مستقلة ضمن 13 ألفاً و917 مبنى متوسطة الأضرار، إلى جانب وجود 749 ألفاً و654 وحدة ضمن 121 ألفاً و515 مبنى قليلة الأضرار.

كما جرى تصنيف 915 ألفاً و723 وحدة أخرى ضمن 229 ألفاً و23 مبنى، على أنه خال من الأضرار.

والأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى تشييد مبانٍ جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تَهَدم في الزلزال المزدوج.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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