سياسة
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تركيا.. مسيّرات أقنجي بيرقدار TB2 تحلّق لمدة 1551 ساعة فوق مناطق الزلازل
حلّقت مسيّرات أقنجي بيرقدار وبيرقدار TB2 فوق منطقة الزلازل جنوبي تركيا بمجموع 1551 ساعة و 53 دقيقة منذ اليوم الأول للزلازل لتمشيط المنطقة وتقييم حجم الأضرار والمساعدة بتوفير صور جوية وخدمة اتصالات، حسب ما أعلنت الشركة المطورة.
تركيا.. مسيّرات أقنجي بيرقدار TB2 تحلّق لمدة 1551 ساعة فوق مناطق الزلازل
زلازل تركيا.. مسيّرات أقنجي بيرقدار وبيرقدار TB2 حلّقت لمدة 1551 ساعة. / صورة: AA
16 فبراير 2023

حلّقت المسيّرات من طراز أقنجي بيرقدار وبيرقدار TB2 في منطقة الزلازل جنوبي تركيا بمجموع 1551 ساعة و 53 دقيقة منذ اليوم الأول للزلازل التي ضربت 11 ولاية في جنوب البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على حساب شركة بيقار التركية المطورة للمسيّرات. وقالت الشركة "منذ اليوم الأول للزلزال، نفذت 9 أقنجي بيرقدار و 37 TB2 بيرقدار ما مجموعه 1.551 ساعة و 53 دقيقة رحلات جوية في مناطق الزلازل".

وأضافت الشركة: "تواصل طائراتنا المسيّرة الوطنية رحلاتها الجوية في المنطقة حالياً. نحن موجودون من أجل أمتنا، وندعم أمتنا".

وفي وقت سابق، أطلق الجيش التركي والشرطة وفرق الإنقاذ مسيّرات عنقاء وآق صونغور وبيرقدار وأقنجي لتمشيط منطقة الزلازل وتقييم حجم الأضرار والمساعدة بتوفير صور جوية وخدمة اتصالات، وشاركت أيضاً طائرات مسيَّرة من طراز "باها" (Baha) و"بويراز" (Poyraz)، التي طورتها شركة هافيلسان التركية، في أنشطة الاستطلاع والمراقبة لمساعدة فرق البحث والإنقاذ في المنطقة.

بالإضافة إلى مهامّ تمشيط المنطقة والمساعدة بأعمال البحث والإنقاذ، شاركت الطائرات المسيَّرة التركية أيضاً في تقييم الأضرار ورسم الخرائط، إذ نفّذت 4 طائرات من طراز بيرقدار تي بي 2 إس مهمة خاصة وحلّقت باستخدام تقنية "كبسولة رسم الخرائط السريعة" (Fast Mapping Pod) القادرة على إنتاج آلاف الكيلومترات المربعة من الخرائط عالية الدقة (7 سم وأقل) خلال فترة 24 ساعة فقط.

وفي أعقاب الظروف الجوية القاسية خلال اليومين الأولين، نُقلَت 50 طائرة مسيَّرة من طرازات أقنجي وآق صونغور وبيرقدار وعنقاء، وأكثر من 100 طائرة مسيَّرة متعددة المروحيات، لتزويد مركز التنسيق وفرق الإنقاذ بالصور والخرائط. بالإضافة إلى ذلك استُخدمَت محطات الإرسال المثبتة على مسيَّرة أكسنغور، التي طُوّرت بالتعاون مع شركة الاتصالات التركية "توركسيل"، واستُخدمت لأول مرة من الناحية التشغيلية لتقديم مساهمة كبيرة في اتصالات الهاتف المحمول فوق منطقة الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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