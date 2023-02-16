سياسة
2 دقيقة قراءة
زلازل تركيا.. جهود حثيثة لتجنب انتشار الأمراض في مراكز إيواء المتضررين
تبذل السلطات التركية قصارى جهدها من أجل منع انتشار الأمراض والأوبئة في مراكز إيواء النازحين المتضررين من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد الأسبوع الماضي.
زلازل تركيا.. جهود حثيثة لتجنب انتشار الأمراض في مراكز إيواء المتضررين
مخيمات النازحين من الزلازل جنوبي تركيا / Others
16 فبراير 2023

تعمل السلطات الصحية في تركيا إلى جانب العاملين في منظمة الصحة العالمية على مراقبة الأمراض المنقولة بالمياه والإنفلونزا الموسمية و كوفيد-19 بين أولئك الذين نزحوا بسبب الزلزال.

ويكثف العاملون في قطاع الصحة التركية جهودهم لتجنب تفشي الأمراض في مراكز الإجلاء جنوب البلاد، حيث يقيم عشرات الآلاف من الأشخاص بعد فقدان منازلهم بسبب زلازل الأسبوع الماضي.

وفي قهرمان مرعش، مركز الزلزال، يقدم الأطباء حقن التيتانوس للسكان، كما يوزعون مواد التنظيف.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت في وقت سابق، الزلازل التي ضربت تركيا بأنها "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن".

وحذر باتير بيرديكليشيف، ممثل المنظمة في تركيا، من أن "الأضرار الجسيمة التي تلحق بشبكة المياه والصرف الصحي تشكل مصدر قلق، وتزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه وتفشي الأمراض المعدية".

وأوضح بيرديكليشيف أن مكتب منظمة الصحة العالمية في تركيا يعمل في إطار آلية فريق الأمم المتحدة مع عدد من الوزارات التركية، بما في ذلك الصحة كون هذه الكارثة "تتطلب استجابة شاملة، بما في ذلك توفير المياه والحماية والصرف الصحي والغذاء والمأوى".

وأكد أن النازحين الذين يعيشون في بيئات مجتمعية مزدحمة "هم أيضاً أكثر عرضة لخطر تفشي الأمراض، مثل الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us