سياسة
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تبرعات السعودية لضحايا زلازل تركيا وسوريا تتجاوز 100 مليون دولار
تجاوزت الحصيلة الأولية للحملة الشعبية في السعودية لإغاثة متضرري الزلازل بسوريا وتركيا 100 مليون دولار.
تبرعات السعودية لضحايا زلازل تركيا وسوريا تتجاوز 100 مليون دولار
جانب من المساعدات السعودية لضحايا زلزال سوريا وتركيا / صورة: AFP
16 فبراير 2023

ارتفع عدد المشاركين في حملة تبرعات شعبية بالسعودية لإغاثة سوريا وتركيا إلى 1.6 مليون شخص، بحصيلة أولية تجاوزت 100 مليون دولار.

جاء ذلك حسب رصد الأناضول مساء الخميس، لبيانات منصة "ساهم" السعودية (حكومية) المسؤولة عن "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا" التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي) في 8 فبراير/شباط الجاري.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية مُخلّفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتأتي حصيلة المشاركات والتبرعات الأولية التي رصدتها الأناضول في السعودية، بعد نحو 9 أيام من انطلاق حملة الإغاثة غداة توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بذلك.

وحتى الساعة 13:50 (ت.غ)، شارك في الحملة وفق بيانات المنصة "مليون و653 ألفاً و394 متبرعاً، وتجاوزت حصيلة التبرعات 376 مليوناً و389 ألفاً و17 ريالاً (100.3 مليون دولار)".

ويظهر التحديث المتكرر لمنصة الحملة منذ انطلاقها ارتفاعاً لافتاً في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

ومنذ وقوع الزلزال، أعلنت 16 دولة عربية رسمياً إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، لبنان، الجزائر، الأردن، البحرين، ليبيا، تونس، فلسطين، العراق، موريتانيا، السودان، سلطنة عمان.

وتوالت الإعلانات العربية الرسمية بشأن تبرعات مساندة لتركيا وسوريا، أبرزها إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التبرع بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) وقبلها الجزائر بـ45 مليون دولار.

وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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