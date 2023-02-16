قدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعازيهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان استقبل ستولتنبرغ وشريف بشكل منفصل في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وخلال الاستقبال أعرب ستولتنبرغ، وشريف عن تعازيهما للرئيس أردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وطال 11 ولاية.

وذكر البيان أن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإندونيسي جوكو ويدودو، والفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتصلوا بالرئيس أردوغان وأعربوا عن تعازيهم في من فقدوا أرواحهم وتمنوا الشفاء للمصابين.

وأعرب القادة عن دعمهم لتركيا وتضامنهم مع الشعب التركي.

تفقد مناطق الزلزال

وأجرى ستولتنبرغ زيارة تفقدية مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إلى مناطق الزلزال في جنوبي تركيا.

جاء ذلك عقب لقائهما في قاعدة عسكرية تركية بولاية أضنة.

وعقب لقائهما في أضنة، تفقد أقار وستولتنبرغ المناطق المنكوبة في ولاية هاطاي عبر مروحية.

وزوّد أقار أمين عام الناتو بمعلومات عن الزلزال وسير عمليات البحث والإنقاذ.

وشكر أقار ستولتنبرغ على تضامن الناتو مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال والمساعدات التي قدمها الحلف لأنقرة.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.