أنقذت فرق الإغاثة امرأة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 257 ساعة (11 يوماً) على كارثة الزلزال.

وانتشلت الفرق نسليهان قليج (29 عاماً) حية من تحت أنقاض مبنى منهار في مجمع "أبرار" السكني، حسب مراسل الأناضول.

وسلّمت فرق الإنقاذ قليج إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.