سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | إنقاذ سيدة بعد قضاء 11 يوماً تحت الأنقاض في قهرمان مرعش
أنقذت فرق الإغاثة امرأة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد مضي 257 ساعة (11 يوماً) على كارثة الزلازل جنوبي البلاد. وسلّمت فرق الإنقاذ نسليهان قليج (29 عاماً) إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.
شاهد | إنقاذ سيدة بعد قضاء 11 يوماً تحت الأنقاض في قهرمان مرعش
زلازل تركيا.. انقاذ سيدة بعد قضاء 11 يوماً تحت الأنقاض في قهرمان مرعش. / صورة: AA
16 فبراير 2023

أنقذت فرق الإغاثة امرأة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 257 ساعة (11 يوماً) على كارثة الزلزال.

وانتشلت الفرق نسليهان قليج (29 عاماً) حية من تحت أنقاض مبنى منهار في مجمع "أبرار" السكني، حسب مراسل الأناضول.

وسلّمت فرق الإنقاذ قليج إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us