أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، رفع قيمة المساعدات الدولية لتركيا وسوريا من 200 مليون إلى 650 مليون فرنك سويسري (216 ـ 703 ملايين دولار).

وأوضح الاتحاد في بيان الخميس، أن سبب رفع قيمة المساعدات هو اتضاح أثر الزلزال في كلا البلدين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأفاد الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباجين، أن التأثير الكامل للزلازل لا يزال يتكشف وأن الوضع على الأرض يتغير بسرعة كبيرة.

وأضاف أن الاحتياجات تتزايد كل دقيقة وهي المأوى والصحة والصرف الصحي والغذاء والمياه.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة مخلّفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.