سياسة
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اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر يرفع قيمة المساعدات إلى تركيا وسوريا
قرر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر رفع قيمة المساعدات الدولية لتركيا وسوريا من 216 إلى 703 ملايين دولار، بعد اتضاح أثر الزلازل في البلدين.
اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر يرفع قيمة المساعدات إلى تركيا وسوريا
اتحاد الصليب والهلال الأحمر يرفع مساعدات تركيا وسوريا / صورة: AA
16 فبراير 2023

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، رفع قيمة المساعدات الدولية لتركيا وسوريا من 200 مليون إلى 650 مليون فرنك سويسري (216 ـ 703 ملايين دولار).

وأوضح الاتحاد في بيان الخميس، أن سبب رفع قيمة المساعدات هو اتضاح أثر الزلزال في كلا البلدين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأفاد الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباجين، أن التأثير الكامل للزلازل لا يزال يتكشف وأن الوضع على الأرض يتغير بسرعة كبيرة.

وأضاف أن الاحتياجات تتزايد كل دقيقة وهي المأوى والصحة والصرف الصحي والغذاء والمياه.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة مخلّفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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