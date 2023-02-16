سياسة
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قطر تقدم مساعدات إنسانية بنحو 70 مليون دولار لضحايا الزلازل بتركيا وسوريا
أعلنت قطر أنها قدمت مساعدات إنسانية لضحايا زلازل تركيا وسوريا بنحو 70 مليون دولار، بينما تتابع أولويات دعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين. وجمعت حملة "عون وسند" الإغاثية 168 مليون ريال في ليلة واحدة.
قطر تقدم مساعدات إنسانية بنحو 70 مليون دولار لضحايا الزلازل بتركيا وسوريا
قطر تقدم مساعدات إنسانية بنحو 70 مليون دولار لضحايا الزلازل بتركيا وسوريا. / صورة: AA
16 فبراير 2023

أعلنت قطر، الخميس، أنها قدمت مساعدات إنسانية لضحايا زلازل تركيا وسوريا بنحو 70 مليون دولار، بينما تتابع أولويات دعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين.

جاء ذلك في إحاطة صحفية قدمها المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مقر الوزارة بالدوحة، وتابعها مراسل الأناضول.

وذكر الأنصاري أن "حجم مساعدات قطر الإنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وشمال سوريا بلغ نحو 253 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) تشمل مساعدات غذائية وطبية وغيرها" موضحاً أن الدوحة تواصل في الوقت ذاته "متابعة الأولويات الميدانية لدعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين".

ولفت المسؤول القطري إلى أن حملة "عون وسند" الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال "جمعت في ليلة واحدة 168 مليون ريال بما فيها تبرع أمير قطر بمبلغ 50 مليون ريال لصالح الحملة".

وقال الأنصاري إن "عدد رحلات الجسر الجوي وصلت حتى الآن إلى 30 رحلة محملة بأكثر من 600 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية".

وأوضح أنه "جرى شحن 650 وحدة سكنية جاهزة من المنازل المتنقلة من جملة 10 آلاف منزل متنقل يجري التخطيط لنقلها وإيصالها إلى المواني التركية في أسرع وقت".

وحول الدعم القطري للشعب السوري، أفاد الأنصاري بأن "صندوق قطر للتنمية قدم دعماً إلى عمليات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال".

وأشار إلى "وجود صعوبات لوجستية في الوصول إلى بعض المناطق في شمال سوريا". وإلى أن "قطر حاولت، قدر الإمكان، أن تقدم جهداً يدعم جهود الإنقاذ ورفع معاناة المتضررين".

ومنذ الساعات الأولى للزلزال هرعت الدوحة إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقاً من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية وتوالت بعدها حملات التبرع الرسمية والشعبية.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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