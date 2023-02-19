أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) انتهاء أعمال البحث بالولايات التركية كافة باستثناء ولايتَي قهرمان مرعش وهاطاي، وارتفاع حصيلة أعداد القتلى إلى 41 ألفاً و156 شخصاً.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس "أفاد" يونس سيزار الأحد أكد مواصلة المؤسسات والهيئات التركية العمل بجهود مكثفة في إزاحة الأنقاض وإقامة المخيمات والمدن مسبقة الصنع والبنية التحتية المتعلقة بها.

وأشار إلى أنّ إجمالي الخيم التي أقيمت في مناطق الزلزال بلغ 250 ألفاً وسيبلغ 300 ألف في وقت قريب.

في السياق أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم إتمام بناء 4500 وحدة سكنية مؤقتة لإيواء المتضررين من الزلازل.

وأكد قوروم أن المباني التي ستُنشأ في مناطق الزلازل لن تتجاوز 4 طوابق بعد اختيار المواقع المناسبة، مع الحفاظ على الطابع الثقافي للمناطق التي سيجري بها الإنشاء.

وفي تصريح صحفي أشار مدير قسم الزلازل والحد من الكوارث في آفاد أورهان تتار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الأول تجاوزت 6040.

وأكد أن إدارته تعمل على تقييم آثار الزلازل التي وقعت جنوبي البلاد حتى الآن وتقيِّم حالة السدود في المناطق المنكوبة بشكل دوري.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المباني التي جرى فيها البحث والإنقاذ بالمناطق المنكوبة بالزلزال يزيد على 20 ألفاً.

وقال صويلو في تصريحات إنهم كانوا في المنطقة مع عديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والمتطوعين منذ الساعات الأولى من الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.