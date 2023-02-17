اطمأنّ وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الخميس، على سلامة طفل انتُشل حيّاً من تحت الركام، بعد مضي 260 ساعة على الزلازل التي ضربت جنوبيّ البلاد وشماليّ سوريا.

وفي تغريدة قال قوجه: "عثمان البالغ من العمر 14 عاماً بيننا مجدداً، عقب جهود جبارة بعد 260 ساعة (من وقوع الزلازل)".

وأوضح أن الطفل عثمان يلقى الرعاية الصحية حاليّاً في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاطاي، مضيفاً: "أقف إلى جانب صغيرنا نيابة عن الجميع".

​​​​​​​وفي وقت سابق الخميس تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج الطفل عثمان حلبية من تحت أنقاض منزله بعد مضي 260 ساعة على وقوع الزلازل بولاية هاطاي.

من جانبه هنّأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس فريق الإنقاذ، بعد توجُّهه إلى مكان عملهم بمدينة أنطاكية، مركز ولاية هاطاي (جنوب) للقائهم.

وتَلقَّى صويلو إحاطة من الفريق عن سير أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة، وطريقة إيجادهم الطفل عثمان حلبية تحت الركام وإنقاذه.

وفي نهاية حديثه معهم، شكر صويلو فرق الإغاثة على تفانيهم في أعمال البحث والإنقاذ، وأن جهودهم تُتوَّج بإنقاذ الأرواح.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.