ضربت هزة أرضية ارتدادية شديدة مساء أمس الخميس، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لتعيد إلى أذهان الآلاف، اللحظات الأولى لكارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/شباط 2023.

وأثارت الهزة، التي بلغت شدتها 5.1 على مقياس ريختر، الهلع بين السكان في عدة مدن، ما دفع آلافاً منهم إلى ترك منازلهم والنزول إلى الشوارع.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، فإن حصيلة الوفيات بسبب الزلزال بلغت 38 ألفاً و44 شخصاً، في حين أصيب أكثر من 81 ألفاً آخرين.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي أشار إلى أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتَي كلس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأضاف أن نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة أُنشئَت في مناطق الزلزال.

أما في سوريا، فأعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، اكتمال عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي البلاد، وبدء عمليات البحث والانتشال.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا نحو 2274 قتيلاً وأكثر من 12 ألفاً و400 مصاب، ولا يزال العدد مرشحاً للزيادة.

جاء ذلك في حصيلة غير نهائية نشرها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بعد مقاطعة الإحصاءات مع معظم الجهات الطبية، منذ لحظة وقوع الكارثة حتى مساء الاثنين الماضي.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.