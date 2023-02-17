أعلنت السلطات التركية تأجيل انعقاد منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي كان مقرراً بين 10 و12 مارس/آذار المقبل، إلى الربع الأخير من العام الجاري على خلفية الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان نُشر عبر حساب "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" على تويتر الخميس.

وأكد البيان أن الزلزال المزدوج الذي وقع في قهرمان مرعش، هزّ تركيا يوم 6 فبراير/شباط الجاري وأغرق البلاد في حزن عميق، إذ يُعَدّ إحدى أكبر الكوارث الطبيعية خلال القرن الأخير.

وأضاف: "رغم استمرار الجهود المكثفة لأنشطة البحث والإنقاذ، والمساعدات الإنسانية بمشاركة أصدقائنا من جميع أنحاء العالم، فمن الواضح أن تأثير الكارثة ضخم وسيظل ملموساً لفترة طويلة".

وأردف: "حان الوقت لتركيا لمساعدة المتضررين من الكارثة وإعادة إعمار المنطقة، وفي ظل الظروف الحالية أصبح من الضروري تأجيل منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى الربع الأخير من العام الجاري".

وأعرب البيان عن الشكر لجميع قادة العالم، ووزراء الخارجية، والخبراء، والدبلوماسيين والأكاديميين الذين أكدوا مشاركتهم في المنتدى لهذا العام الذي كان مُزمَعاً عقده في الفترة 10-12 مارس المقبل.

وتابع: "نودّ أن نعرب عن خالص امتناننا لجميع أصدقائنا الذين دعموا بلدنا خلال هذه الفترة العصيبة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بقوة بلغت 7.7 درجة ثم 7.6 درجة، ثم آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.