قالت منظمة سورية تطوعية الخميس، إن عدد النازحين جراء الزلزال شمال غربي البلاد بلغ 171 ألفاً و843 شخصاً في حصيلة غير نهائية.

وذكرت منظمة "منسقو استجابة سوريا" (محلية إنسانية) في بيان، أن "المساعدات الأممية ما زالت ضمن الحدود الدنيا، وبلغ عددها خلال أسبوع واحد 114 شاحنة فقط، 93 في المئة منها عبر معبر باب الهوى رغم افتتاح معبرين إضافيين".

وأوضحت أنه "من المتوقع دخول 24 شاحنة أممية من معبرَي باب الهوى وباب السلامة".

وتحدثت المنظمة عن "استياء عام في المنطقة من تأخر وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "المساعدات الأممية لم تتجاوز 25 في المئة من مجمل المساعدات التي دخلت شمالي غربي سوريا".

وأفادت بأن "عدد النازحين جراء الزلزال شمال غربي البلاد بلغ 171 ألفاً و843 شخصاً، في حصيلة غير نهائية بعد مع مرور 10 أيام على حدوثه".

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ"التسييس الكبير للمساعدات الإنسانية الواردة خصوصاً الأممية، وتوجيه كميات هائلة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري الذي يحصل على 90 في المئة من المساعدات الخاصة بمنكوبي الزلزال".

وتابعت: "استطاعت منظمات المجتمع المدني (المحلية) شمال غربي سوريا امتصاص الصدمة الأولى، لكن ضَعف توريد المساعدات الإنسانية يجعلها عاجزة عن تنفيذ المهامّ والمشاريع المطلوبة".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبي تركيا وشماليّ سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.