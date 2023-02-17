سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | سفينة "أرطغرل غازي" التركية تزوّد مناطق الزلازل بالغاز الطبيعي
تمدّ "أرطغرل غازي"، السفينة التركية الأولى من نوعها لتخزين الغاز الطبيعي المسال، المناطق المتضررة من الزلازل باحتياجاتها من الغاز. وتتميز "أرطغرل غازي" يقدرتها على تغويز 28 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وتخزين 170 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
صور | سفينة "أرطغرل غازي" التركية تزوّد مناطق الزلازل بالغاز الطبيعي
شركة خطوط نقل الغاز والنفط التركية "بوتاش" قالت إن السفينة لبّت بمفردها احتياجات المناطق المتضررة من الغاز / صورة: AA
17 فبراير 2023

عملت "أرطغرل غازي"، السفينة التركية الأولى من نوعها لتخزين الغاز الطبيعي المسال، بطاقة كاملة لإيصال الغاز إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت شركة خطوط نقل الغاز والنفط التركية "بوتاش"، إن سفينة "أرطغرل غازي" لبّت بمفردها احتياجات المناطق المتضررة من الغاز عبر تغويز 28 مليون متر مكعب يومياً.

وأوضحت بوتاش في بيان نشرته الجمعة، أن السفينة التركية ضمنت استمرارية عمل النظام في الظروف الشتوية في أثناء عملية إعادة تشغيل خطوط الإمداد التي تضررت من الزلزال.

ويبلغ طول سفينة "أرطغرل غازي" 295 متراً، وعرضها 46 متراً، وارتفاعها 63 متراً، وبدأت مهامّها في ولاية هاطاي جنوبيّ تركيا يوم 29 يونيو/حزيران من عام 2021.

وتتمتع السفينة "أرطغرل غازي" بالقدرة على تغويز 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميّاً، وتخزين 170 ألف متر مكعب من الغاز المسال، و110 ملايين متر مكعب في الحالة الغازية.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us