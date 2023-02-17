عملت "أرطغرل غازي"، السفينة التركية الأولى من نوعها لتخزين الغاز الطبيعي المسال، بطاقة كاملة لإيصال الغاز إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت شركة خطوط نقل الغاز والنفط التركية "بوتاش"، إن سفينة "أرطغرل غازي" لبّت بمفردها احتياجات المناطق المتضررة من الغاز عبر تغويز 28 مليون متر مكعب يومياً.

وأوضحت بوتاش في بيان نشرته الجمعة، أن السفينة التركية ضمنت استمرارية عمل النظام في الظروف الشتوية في أثناء عملية إعادة تشغيل خطوط الإمداد التي تضررت من الزلزال.

ويبلغ طول سفينة "أرطغرل غازي" 295 متراً، وعرضها 46 متراً، وارتفاعها 63 متراً، وبدأت مهامّها في ولاية هاطاي جنوبيّ تركيا يوم 29 يونيو/حزيران من عام 2021.

وتتمتع السفينة "أرطغرل غازي" بالقدرة على تغويز 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميّاً، وتخزين 170 ألف متر مكعب من الغاز المسال، و110 ملايين متر مكعب في الحالة الغازية.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.