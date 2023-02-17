أجرى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الجمعة زيارة تفقدية لولاية آدي يامان، إحدى الولايات المتضررة من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا.

وكان في استقبال شريف في مطار آدي يامان، وزيرا النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والتجارة محمد موش.

وذكر مراسل الأناضول أن شريف سلم المسؤولين الأتراك المساعدات المرسلة من باكستان لضحايا الزلازل.

كما تفقد شريف أعمال فريق البحث والإنقاذ الباكستاني، والتقى الأسر التركية التي أنقذها الفريق.

وزار رئيس الوزراء الباكستاني لاحقاً مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بجامعة آدي يامان.

وأكد شريف خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز أن "باكستان لا يمكنها أن تنسى الكرم الرائع الذي أظهرته الحكومة التركية وشعبها تجاهها أوقات الشدة".

وأشار إلى أن باكستان وتركيا مثل الأسرة الواحدة وأنه اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب وقوع الزلزال فوراً وعرض عليه المساعدة.

وتابع: "ليس لديّ شك بأن أخي العزيز أردوغان وحكومته والشعب التركي الشجاع سيعملون بجد لتجاوز هذه الأزمة، لكن الدمار هنا مروع".

وأوضح أن "هذا الدمار أكبر مما يمكن أن يتصوره المرء".

وفي السادس من فبراير/شباط ضرب زلزالان متتاليان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.