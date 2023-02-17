قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة إن "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع إيران امتلاك سلاح نووي.

وأضاف غالانت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي حضره مسؤولون من البحرين والإمارات، أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف نشر إيران لأسلحة متطورة.

وصرح بأن "إيران تجري حالياً مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مُسيّرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة".

وأردف: "عندما نتحدث عن منع إيران الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر، جميع الوسائل الممكنة على الطاولة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدّد 3 أهداف لحكومته بينها منع إيران امتلاك سلاح النووي.

وخلال العام المنصرم 2022، أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية في إيران حال وصول طهران إلى عتبة امتلاك السلاح النووي.