سياسة
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غالانت: إيران تُفاوض لبيع السلاح وكل الخيارات مطروحة لمنعها امتلاك النووي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن إيران تُجري حالياً مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مُسيّرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة، مشيراً إلى "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع طهران امتلاك سلاح نووي.
غالانت: إيران تُفاوض لبيع السلاح وكل الخيارات مطروحة لمنعها امتلاك النووي
غالانت: عندما نتحدث عن منع إيران الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة / صورة: Reuters
17 فبراير 2023

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة إن "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع إيران امتلاك سلاح نووي.

وأضاف غالانت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي حضره مسؤولون من البحرين والإمارات، أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف نشر إيران لأسلحة متطورة.

وصرح بأن "إيران تجري حالياً مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مُسيّرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة".

وأردف: "عندما نتحدث عن منع إيران الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر، جميع الوسائل الممكنة على الطاولة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدّد 3 أهداف لحكومته بينها منع إيران امتلاك سلاح النووي.

وخلال العام المنصرم 2022، أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية في إيران حال وصول طهران إلى عتبة امتلاك السلاح النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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