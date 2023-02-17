سياسة
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السفير الأمريكي لدى أنقرة: سنواصل دعم متضرري الزلازل في تركيا
قال السفير الأمريكي في تركيا، جيفري فليك، إثر استقباله طائرة تحمل مساعدات أمريكية حطت في مطار أضنة جنوبي البلاد، إن المساعدات الأمريكية إلى المناطق التي ضربتها كارثة الزلازل في تركيا ستتواصل.
السفير الأمريكي لدى أنقرة: سنواصل دعم متضرري الزلازل في تركيا
السفير الأمريكي: مساعداتنا ستتواصل لدعم تركيا إثر كارثة الزلزال / صورة: AA
17 فبراير 2023

قال سفير واشنطن لدى أنقرة جيفري فليك، الجمعة، إن المساعدات الأمريكية إلى المناطق التي ضربتها كارثة الزلازل في تركيا ستتواصل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بمطار ولاية أضنة جنوبي تركيا، حيث استقبل طائرة تحمل مساعدات مرسلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب فليك عن تعازيه للشعب التركي في ضحايا الزلازل، مشيراً إلى أن تركيا لطالما كانت تهرع إلى تقديم المساعدات إثر الكوارث والمآسي في القارات الخمس، وأنه حان وقت رد الجميل.

وأوضح أنه شرح ذلك خلال تحدثه مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي.

ولفت فليك إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت حزمة مساعدات أولى عن طريق وكالة التنمية الدولية بقيمة 85 مليون دولار، وأنه سيجري الإعلان عن المزيد قريباً.

كما لفت إلى أنها تقدم المساعدة من خلال الأمم المتحدة أيضاً، وأنه جرى جمع نحو 50 مليون دولار في حملة تبرعات أطلقتها غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد أن هذه الأرقام لا تشمل المساعدات الأخرى المقدمة من قبل الأفراد وبقية المنظمات.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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