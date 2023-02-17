تتلقى الحيوانات المتضررة في كارثة الزلازل الرعاية الطبية في مشفى ميداني أقامه متطوعون بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأقيم المشفى الميداني من قبل أعضاء "اتحاد حقوق الحيوان" الذين جاؤوا إلى هاطاي في الأيام الأولى بعد الكارثة.

وشارك النشطاء في أعمال البحث والإنقاذ وقدموا الرعاية للحيوانات التي عثروا عليها أو التي جلبها مواطنون.

ومن بين الحيوانات التي جرى تقديم العلاج إليها في المشفى الميداني، قطط وكلاب وطيور وكذلك حيوانات مثل السلاحف والأغنام والأرانب والماعز.

وفي حديث للأناضول، قالت المسؤولة الميدانية في الاتحاد، زحل أرصلان، إنهم يقدمون الإسعافات الأولية في المشفى للحيوانات التي يجري انتشالها من بين الأنقاض.

وأفادت بأنه في حال كانت هناك إصابات بليغة مثل كسور العظام أو تمزق العضلات يجري إرسال تلك الحالات إلى مشافي الحيوانات في الولايات القريبة.

وأوضحت أنهم اعتنوا بنحو 800 حيوان في غضون 10 أيام، بعضها كان مصاباً والبعض الآخر منهكاً من الجوع والعطش.

ولفتت إلى أن الناس الذين تدمرت بيوتهم وغادروا إلى ولايات أخرى تركوا حيواناتهم لديهم وهم يبكون، مؤكدة أنهم سيعيدونها إلى أصحابها بعد أن تستقر أوضاعهم.

بدورها قالت المتطوعة في اتحاد حقوق الحيوان، بتاك نور سزر، إنها تعتني بقطة حديثة الولادة جرى العثور عليها في الأنقاض، في حاضنة منذ أسبوع.

وأوضحت أنها تقدم الحليب للقطة بواسطة رضّاعة، وأنها أطلقت عليها اسم "كول" (رماد بالعربية) وتبنتها.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.