العالم
5 دقيقة قراءة
كتفاً بكتف.. المغتربون في تركيا يتسابقون لمساعدة ضحايا الزلزال
يقول أحمد البالغ من العمر 16 عاماً: "لقد كنا هنا نتطوع منذ اليوم الأول. نحن مدينون لتركيا للسماح لنا بالعيش هنا كأجانب، ونحن دائماً هناك للمساعدة وخدمة المجتمع".
كتفاً بكتف.. المغتربون في تركيا يتسابقون لمساعدة ضحايا الزلزال
جانب من الدعم العالمي لتركيا / صورة: AA
17 فبراير 2023

في منطقة أوسكودار بإسطنبول، يصطفّ متطوعون من بلدان مختلفة خارج البلدية للمساعدة في جمع وتنظيم وتقديم المساعدات المادية للمناطق التي ضربها الزلزال.

ياسين عبد الله، مواطن أمريكي من كاليفورنيا، يقطن في تركيا منذ أكثر من عام، يتابع دورة إسلامية لتحفيظ القرآن.

في الأسبوع الماضي، عندما ضرب الزلزال الأجزاء الجنوبية الشرقية من تركيا في الساعات الأولى من صباح يوم 6 فبراير/شباط، استيقظ ياسين على وابل من الرسائل الهاتفية من أقاربه في الوطن للاطمئنان عليه.

وقال في حديثه مع TRTWorld: "كانوا متوترين وخائفين للغاية، وسألوا عما إذا كنتُ بخير"، متذكراً الساعات التي انتشرت فيها أنباء الزلزال بسرعة في جميع أنحاء العالم.

منذ ذلك الحين يتطوع عبد الله في الطابق السفلي لبلدية أوسكودار على الجانب الآسيوي لإسطنبول مع مئات المتطوعين الشباب. يجمعون معاً وينظمون ويعبّئون موادّ الإغاثة، مثل الأطعمة المعلبة والملابس والبطانيات والأحذية وما إلى ذلك، التي ستُسلَّم للمناطق المنكوبة.

قال عبد الله: "بمجرد أن أخبرني صديقي عن ذلك، جئنا إلى هنا ونحاول تقديم المساعدة بقدر استطاعتنا ولأطول فترة ممكنة".

مدين لتركيا

مثل عبد الله، يساعد عشرات المغتربين في منطقة أوسكودار مختلف وكالات الإغاثة والمنظمات غير الربحية، ويعملون لساعات طويلة من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من الكارثة.

يقول: "أريد أن أذهب إلى أماكن أخرى يمكنني فيها المساعدة، وأريد التبرع بالدم أيضاً".

عند دخول ملعب كرة السلة التابع للبلدية، يمكنك رؤية أكوام من الصناديق الكرتونية والأكياس المحشوة بالمساعدات كلها جاهزة للنقل. يمكن رؤية مجموعة من نحو 20 متطوعاً يضعون موادّ صالحة للأكل وملابس في صناديق مرتبة حسب الفئات العمرية والجنس.

يقف المتطوعون في صفين متقابلَين ويشكّلون طابوراً طويلاً. إنهم يحملون الصناديق والحقائب ويمرّرونها على طول الخطّ كالموجة حتى يصل كل صندوق إلى مكانه داخل شاحنة النقل المتجهة إلى الجنوب.

منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ودمّر آلاف المباني في 10 مقاطعات في جنوب شرق تركيا وعديداً من المناطق في سوريا، تَوحَّد العالم بأسره تقريباً لمساعدة تركيا، ليس فقط في عمليات البحث والإنقاذ، بل أيضاً في مجال المساعدات المادية.

جاء التضامن من عشرات البلدان ومنظمات الإغاثة والأشخاص حول العالم: من رجل أعمال باكستاني مقيم في الولايات المتحدة تَبرَّع دون الكشف عن هويته بـ30 مليون دولار للبلاد، إلى الروهينغيا المضطهَدين الذين يرسلون "هدايا عيد الحب"، إلى المناطق التي مزقتها النزاعات مثل كشمير وفلسطين الذين يعانون بالفعل صعوباتهم المعيشية الخاصة، ويرسلون ما يستطيعون من موادّ الإغاثة.

يتطوع أحمد الماروق ووالده في منطقة أوسكودار منذ الأيام الأولى للكارثة. من سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، انتقل الأب والابن إلى تركيا في عام 2022، مع أفراد أسرتهما السبعة.

يقول أحمد البالغ من العمر 16 عاماً: "لقد كنا هنا نتطوع منذ اليوم الأول. نحن مدينون لتركيا للسماح لنا بالعيش هنا كأجانب، ونحن دائماً هناك للمساعدة وخدمة المجتمع".

محاولة الحصول على أكبر قدر من التبرعات

يقول أحمد إنه وأفراد أسرته يمارسون الشعائر الإسلامية، لهذا انتقلوا إلى إسطنبول، وهي مدينة بها مسجد في كل زاوية وتزدهر فيها الثقافة الإسلامية بلا عائق.

يُذكر أن عدد قتلى الزلزال، الذي أُطلق عليه اسم "كارثة القرن" في البلاد، وصل إلى 38 ألفاً و44 شخصاً في حين بلغ عدد القتلى في سوريا 5814.

وُلد مصعب حيمور ونشأ في ولاية أريزونا، وكان مستيقظاً عندما ضرب الزلزالان المدمران البلاد في جنوبي تركيا. وكان أحد أصدقائه الذين يعيشون في المناطق المنكوبة اتصل به فور وقوع الكارثة.

يقول: "كان الأمر بمثابة صدمة في البداية، لم أشعر به في الحقيقة، كان من المحزن معرفة ما حدث، كنت قلقاً للغاية على أصدقائي".

يقول حيمور إنه كان يبحث عن طرق للذهاب إلى أماكن أصدقائه ومساعدتهم، لكنه أدرك أن الذهاب إلى هناك سيكون "عصيّاً ومستحيلاً" لأن الزلزال دمّر عديداً من شبكات الطرق.

حيمور يجيد اللغة التركية إذ يدرس ويعمل في تركيا منذ أربع سنوات. مثل مئات المتطوعين الآخرين، كان حيمور يساهم في جهود الإغاثة التي نُظّمت في مركز الإغاثة بأوسكودار.

قال حيمور لـTRTWorld: "من الجميل أن نرى الأطفال والأمهات وكبار السن يساعدون هنا. الجميع يحاول أن يفعل كل ما في وسعه".

"لي أصدقاء في الخليج، وعائلتي في أمريكا، ونحن نتواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس للحصول على أكبر قدر ممكن من التبرعات. جمع بعض الإخوة تقريبا 20,000 دولار، والجميع يعمل ويساهم"

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us