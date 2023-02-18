ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل التي ضربت سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، لأكثر من 6 آلاف وفاة.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، السبت، إن نحو 182 ألف شخص نزحوا في شمال غرب سوريا نتيجة الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط الجاري وكان مركزها جنوب تركيا.

وأدت الزلازل وفق الفريق إلى مقتل 3467 مدني حتى الآن وإصابة 7438 آخرين في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك من أصل أكثر من 6 آلاف سوري قضوا في عموم البلاد.

وبلغت أعداد المنازل المدمرة في المنطقة 1243 منزلاً، مع 10743 منزلاً متصدعاً.

وتجاوز عدد المتضررين من الزلزال في المنطقة 934,843 نسمة وتشمل المتضررين والنازحين والمجتمعات المضيفة، ومن المتوقع ازدياد عدد المتضررين خلال الفترة القادمة نتيجة الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.

من جهتها، قالت وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف السوري المعارض إن أكثر من 55 ألف شخص نزحوا إلى الملاجئ بعد الزلزال شمال غربي البلاد، ليضافوا إلى أكثر من 20 ألفا آخرين كانوا يقيمون في الملاجئ قبل وقوع الكارثة.

فيما قالت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا إن قافلتَي مساعدات إغاثية دخلتا إلى الشمال السوري اليوم السبت.

وأوضحت الإدارة أن إحدى هاتين القافلتين أممية، والأخرى من جمعيات خيرية، وتحتوي القافلتان على مواد إغاثية مخصصة لمتضرري الزلزال.

وفي وقت سابق الخميس، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا مهند هادي إن ما يقرب من 4.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في شمال غربيّ سوريا.

وحذر من أن "الدمار الذي خلّفه هذا الزلزال لا يمنحنا كثيراً من الأمل في أن هذه ستكون نهايته"، مشيراً إلى أنه حتى قبل الزلازل كان نحو 4.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في شمال غربي سوريا، وكثير منهم نزح بالفعل وأصبح الآن بلا مأوى أو نزحوا مرة أخرى.

وقال المسؤول الأممي: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا فعلنا كل ما في وسعنا منذ البداية".

وأوضح: "لقد طلبنا من الجميع وضع مصالح الناس أولاً، طلبنا منهم عدم تسييس الوضع الإنساني، والتركيز على دعمنا للوصول إلى الناس".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.