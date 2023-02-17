أعلنت "مؤسسة فيفا الخيرية" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التبرع بمليون دولار على شكل "مساعدات إنسانية طارئة" عقب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأودت بحياة الآلاف.

وقالت المؤسسة في بيان مساء الخميس، إن المساعدة المالية "ستستخدم في شراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية في حالات الطوارئ والحالات المؤقتة".

وأكد البيان استمرار التعاون بين "فيفا" واتحادي كرة القدم التركية والسورية في عمليات "مراقبة الوضع واتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات".

وجرى إنشاء مؤسسة "فيفا" الخيرية عام 2018 ككيان مستقل للمساعدة في تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي في جميع أنحاء العالم، وزيادة الدعم لإعادة بناء البنية التحتية الرياضية المتضررة أو المدمرة عالمياً.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.