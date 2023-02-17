تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال سيدة تركية على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى دمرته الزلازل في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد مضي 257 ساعة.

وقال أقارب المرأة المدعوة نسليهان كيليتش (42 عاماً) إنهم فقدوا الأمل في رؤيتها حية مرة أخرى وحثوا رجال الإنقاذ على التخلي عن مهمتهم بسبب مخاوف من تعرض الجثث المتبقية للتلف، إلا أن نسليهان فاجأت الجميع بعد أن سُمع صوتها من تحت أنقاض المبنى المدمر الذي كانت تقطن فيه.

وفي عملية إنقاذ وصفت بـ"المعجزة"، جرى انتشال المرأة على قيد الحياة في اليوم الحادي عشر بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا، ثم نُقلت لاحقاً إلى المستشفى.

وقال صهر المرأة لقناة سي إن إن تورك "لقد جهزنا قبرها وطلبنا من عمال الإنقاذ التوقف عن الحفر خوفاً من دهس الجثث المتبقية تحت الأنقاض".

وأضاف: "بعد لحظات، سُمع صوتها من تحت أنقاض المبنى".

وقالت القناة إن زوج المرأة وطفليها لا يزالون تحت الأنقاض فيما لقي أكثر من 250 شخصاً حتفهم في مجمع الأبراج الشاهقة الذي كانوا يعيشون فيه.

وفي اليوم الحادي عشر من الكارثة، ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى أكثر من 38 ألفاً، مما يجعلها أكبر فاجعة في البلاد منذ 100 عام.

ووصل عدد القتلى في الجارة سوريا إلى أكثر من 6 آلاف، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في كلا البلدين إلى 44 ألفاً.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.