سياسة
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شاهد | إنقاذ شخص بعد قضاء 278 ساعة  تحت الأنقاض في ولاية هاطاي
أنقذت فرق الإغاثة التركية رجلاً أربعينياً، قضى 278 ساعة تحت أنقاض بيته في ولاية هاطاي جنوبي البلاد.
شاهد | إنقاذ شخص بعد قضاء 278 ساعة  تحت الأنقاض في ولاية هاطاي
إنقاذ شخص بعد 278 ساعة تحت الأنقاض في هاطاي / Others
17 فبراير 2023

تمكنت فرق الإنقاذ التركية الجمعة، من انتشال شخص في الأربعينيات بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض منزله في ولاية هاطاي، جنوبي البلاد.

وحسب مراسل الأناضول، أنقذت الفرق هاكان ياسين أوغلو، ويبلغ حوالي 45 عاماً، من تحت ركام منزله المدمر بولاية هاطاي.

وجرى إسعاف ياسين أوغلو إلى المستشفى فور انتشاله.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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