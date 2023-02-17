تمكنت فرق الإنقاذ التركية الجمعة، من انتشال شخص في الأربعينيات بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض منزله في ولاية هاطاي، جنوبي البلاد.

وحسب مراسل الأناضول، أنقذت الفرق هاكان ياسين أوغلو، ويبلغ حوالي 45 عاماً، من تحت ركام منزله المدمر بولاية هاطاي.

وجرى إسعاف ياسين أوغلو إلى المستشفى فور انتشاله.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.