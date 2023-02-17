سياسة
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قادة دول يقدمون التعازي لأردوغان في ضحايا الزلازل
تقدم قادة وزعماء بعض الدول بالتعازي إلى الرئيس أردوغان في ضحايا الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي البلاد، معربين عن تضامنهم ودعمهم للشعب التركي.
قادة دول يقدمون التعازي لأردوغان في ضحايا الزلازل
الرئيس أردوغان مع العضو الكرواتي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش / صورة: AA
17 فبراير 2023

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعازي من قادة وزعماء بعض الدول في ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، أن الرئيس أردوغان استقبل العضو الكرواتي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وأضاف البيان أن كومشيتش أعرب خلال لقائه أردوغان عن تعازيه في ضحايا الزلزال، وتضامنه مع تركيا.

وأشار البيان إلى أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورؤساء وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وإيطاليا جورجيا ميلوني، وإثيوبيا آبي أحمد، اتصلوا بالرئيس أردوغان للتعزية بمن فقدوا أرواحهم، وتمنوا الشفاء للمصابين.

وأعرب القادة عن دعمهم لتركيا وتضامنهم مع شعبها.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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