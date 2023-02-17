سياسة
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رسّام سنغالي شهير يتبرع بلوحته دعماً لمتضرري الزلازل في تركيا
لم يغب دعم متضرري الزلازل في تركيا عن ذهن الرسام السنغالي كاليدو كاسي إذ تبرع بلوحة من أعماله تبلغ قيمتها نحو 11 ألف دولار لضحايا الزلازل، فيما جسدت رسامة تركية في لوحاتها الأبطال الذين ساهموا بإنقاذ الأرواح جراء الزلازل.
رسّام سنغالي شهير يتبرع بلوحته دعماً لمتضرري الزلازل في تركيا
رسّام سنغالي يتبرع بلوحته لضحايا زلزال تركيا / صورة: AA
17 فبراير 2023

تبرع الرسام والنحات السنغالي الشهير كاليدو كاسي، بلوحة من أعماله لصالح ضحايا زلازل تركيا.

وقدم الفنان السنغالي لوحة بعنوان "تغير المناخ"، إلى السفيرة التركية في داكار نور صاغمان، الجمعة، كما وقع على دفتر التعازي في مبنى السفارة.

وتبلغ قيمة اللوحة حوالي 11 ألف دولار، حيث قدمها للسفيرة من أجل بيعها والتبرع بثمنها لضحايا الزلازل.

وأعربت السفيرة صاغمان عن بالغ شكرها للفنان السنغالي، الذي رد بدوره "قررت التبرع بلوحتي من أجل مشاطرتكم ألمكم والتضامن معكم".

بدورها، جسدت الرسّامة التركية سينا نور توسلاك، الأبطال الذين ساهموا بإنقاذ الأرواح جراء الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في أعمالها الفنية.

ومن خلال فن رسم اللوحات داخل بعضها، كان أبطال لوحة الرسامة، الأذربيجاني سرفار بشيرلي الذي سارع بسيارته المهترئة والقديمة لإيصال المساعدات للمتضررين.

كما جسدت في لوحاتها الكلب بروتيو من فريق الإنقاذ المكسيكي، الذي توفي أثناء أداء مهامه، والطفل الذي شارك في حمل معونات للهلال الأحمر التركي.

وانتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فن رسم اللوحات داخل بعضها البعض من خلال برنامج إليستريتور.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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