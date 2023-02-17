قال السفير التركي لدى بودغوريتشا، بارش كالكوان، إن جمهورية الجبل الأسود أرسلت 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلازل جنوبي تركيا.

وأشار كالكوان في تصريح للأناضول إلى جمع تبرعات بقيمة 400 ألف يورو في الجبل الأسود لإغاثة المتضررين من الزلازل ضمن حملات إغاثية.

وذكر أن الجبل الأسود أرسلت فريقاً يضم 53 خبيراً في البحث والإنقاذ إلى تركيا للمشاركة في النجدة والإغاثة، وأن الفريق عاد بعد انتهاء مهمته.

وأوضح أن 27 طناً من المساعدات أرسلت بالفعل حتى اليوم، وهناك شاحنتان تستعدان للانطلاق قريباً معرباً عن شكره لشعب الجبل الأسود على دعمه.

بدورها، أرسلت كازاخستان الجمعة، 55 طناً إضافياً من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلازل في تركيا.

وحسب وكالة أنباء كازاخستان "كازينفورم"، فإن طائرة المساعدات حطت في مطار غازي عنتاب جنوب شرق تركيا الجمعة.

وأضافت أن المساعدات تتضمن 55 طناً من الخيام والمدافئ والملابس الشتوية وأدوات أخرى.

وأوضحت أنه كان في استقبال الطائرة لدى وصولها وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، والسفير الكازاخي لدى أنقرة يركبولان سابييف.

وكان الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف قد أصدر تعليماته عقب الزلازل فوراً بإرسال مساعدات عاجلة إلى تركيا بقيمة مليون دولار، ومن ثم أوعز بإرسال مساعدات إضافية.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.