سياسة
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"الصديق يوم الضيق".. جاوش أوغلو يشكر دعم فرق الإنقاذ الأجنبية للشعب التركي
شكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مقطع مصور فرق الإنقاذ الأجنبية على تضامنها ومدها يد العون إلى بلاده بعد تعرضها للزلازل منذ أسبوع.
"الصديق يوم الضيق".. جاوش أوغلو يشكر دعم فرق الإنقاذ الأجنبية للشعب التركي
فرق إنقاذ تايوانية شاركت في جهود البحث والإنقاذ في تركيا / صورة: AA
17 فبراير 2023

قدم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، شكره لفرق الإنقاذ الأجنبية، على مدّها يد العون لبلاده بعد تعرضها للزلازل.

وشارك جاوش أوغلو في حسابه على تويتر مقطعاً مصوراً بعنوان "الصديق يوم الضيق" وجه خلاله الشكر باللغتين التركية والإنجليزية إلى فرق الإنقاذ كافة.

وقال في نهاية المقطع المصور: "نمر بأيام عصيبة، إلا أن المحبة والتضامن اللذين شاهدناهما من أنحاء العالم كافة، منحا شعبنا قوة كبيرة. دمتم جميعاً".

ويُظهر المقطع فِرق الإنقاذ الأجنبية وأعلام بلادها، وأعلام المنظمات الإغاثية من أنحاء العالم كافة، وأيضاً صورة الكلب بروتيو من فريق الإنقاذ المكسيكي الذي نفق في منطقة الزلازل.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية، يعمل في منطقة الزلازل حالياً 5 آلاف و753 أجنبياً من 67 دولة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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