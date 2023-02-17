افتتحت إيطاليا مستشفى ميدانياً في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي التي تعرضت لزلازل ضربت جنوبي تركيا.

ويستوعب المستشفى الميداني الإيطالي الذي أقيم قرب "ملعب دفنه أتاتورك" 150 مريضاً يومياً.

ويضم المستشفى 18 طبيباً و43 ممرضاً من اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العظام، والأطفال والتوليد.

كما يحوي مَخبراً وقسماً للتصوير الشعاعي، وغرفتي عمليات.

وقال رئيس المستشفى ماريو رافيولو، إنّ الحكومة طلبت منه بعد وقوع الزلزال تأسيس مستشفى ميداني في تركيا.

وأوضح أن المستشفى بدأ استقبال المرضى صباح الجمعة، بعد يومين من وصول المعدات عبر البحر إلى ميناء إسكندرون.

وأشار رافيولو إلى أن المستشفى الميداني الإيطالي يخطط للبقاء قي أنطاكيا لمدة شهر، ويترك القرار بعدها للسلطات التركية إن كانت تريد التمديد.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.